«الجنرال الأبيض» يحل ضيفاً على 19 محافظة في الجزائر

المصدر: الجزائر ـ البيان

حذر مركز الأرصاد الجوية في الجزائر في بيان من تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات الغربية والوسطى بداية من يوم غد الجمعة.

وحسب البيان فإن تساقط الثلوج سيكون على المرتفعات التي يصل علوها 700 متر. وستتساقط الثلوج بداية من مساءٍ وستستمر إلى ما بعد غدٍ، حيث من المتوقع أن يصل سمكها 20 سنتمتراً

وحسب البيان فإن 19 ولاية «محافظة» من المترقب أن تشملها هذه العاصفة.

وفي السياق ذاته، أعلن مركز الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار غزيرة على ولايتي تمنراست (1600 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائر) وإيليزي (1800 كيلومتر جنوب الجزائر) غداً وبعد غدٍ السبت.

وحذر المركز في تنبه باللون الأصفر من أمطار غزيرة تكون أحياناً على شكل زخات رعدية، حيث إن الكمية المتوقعة تكون بين 15 إلى 20 ميليمتراً بتمنراست وإيليزي موضحاً أن الأمطار ستستمر إلى بعد غدٍ.