جدل في مصر.. وفاة زيزو هل هي طبيعية أم مسببة؟

المصدر: البيان الإلكتروني



أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة المصرية نفوق ذكر الزرافات الثلاثة الأخيرة الواردة من جنوب أفريقيا، فيما قررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تشكيل لجنة ثلاثية تضم مسؤولين بمعهد صحة بحوث صحة الحيوان، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والإدارة المركزية لحدائق الحيوان، لإجراء الصفة التشريحية للتأكد من أسباب نفوق ذكر الزرافة.

و بحسب صحف مصرية قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إنه تم الانتهاء من تشريح ذكر الزراف "زيزو"، وإن الفريق الطبي المكون من أطباء بيطريين بمعهد بحوث صحة الحيوان والهيئة البيطرية وأطباء حديقة الحيوان قد طلب بعد التشريح سحب عينات وتحليلها في معامل مخصصة للوقوف على أسباب الوفاة.

وأضاف «القرش»، في تصريحات له، أن هناك إجراءات مشددة حول بيت مبيت الزرافات الثلاث، لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها وزارة الزراعة لحين معرفة أسباب الوفاة هل هي طبيعية أم مسببة؟

وقرر السيد القصير، وزير الزراعة، تشكيل لجنة لبيان سبب وفاة ذكر الزراف المستورد الأسبوع الماضي من دولة جنوب إفريقيا.

يشار إلى أنّ الزرافات قادمة من محمية طبيعية فى جنوب أفريقيا، وتعيش فى غابة مفتوحة بها أشجار وحيوانات برية، والبيئة الموجودة فى حديقة الجيزة غريبة عليها، وكذلك أصوات الجمهور واللغة التى يسمعونها.



الجدير بالذكر أن التعاقد على استيراد الزرافات تمّ وفقاً لمنظومة تبادل الحيوانات والمعروفة باتفاقية "سايتس" لحماية الحياة البرية"وذلك مقابل فرس النهر وعدد من الكباش الأروى، لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.

أبرز الحيوانات التي نفقت في حديقة الحيوان بمصر في آخر خمس سنوات بحسب أخبار اليوم.



- مارس 2015



أعلنت حديقة الحيوان، عن وفاة أنثى الشمبانزي «موزة»، بالحديقة بعد تدهور صحتها لإصابتها بورم سرطاني حول الجهاز التنفسي.

- أغسطس 2015



أعلنت حديقة حيوان الجيزة، وفاة إنسان الغاب "بونجو" البالغ من العمر 23 عاما، نتيجة تعرضه لاحتباس حراري شديد نتيجة تعرض البلاد لارتفاع في درجات الحرارة.



- أبريل 2016

أعلنت حديقة الحيوان عن وفاة مفاجئة للشمبانزي «بوبو»، البالغ من العمر 11 عاما.



- أبريل 2016



أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عن نفوق أنثى سبع البحر «فوزية»، البالغة من العمر 16 عاما.



- يوليو 2016



نفوق الفيلة «كريمة»، بحديقة حيوان الجيزة، ونفوق أنثى سبع البحر «نعيمة» أثناء تعثرها في الولادة.



- ديسمبر 2013



تم الإعلان عن مصرع الزرافة «روكا» حيث شنقت نفسها في الشماسي الحديدية في المكان المخصص لها داخل حديقة حيوانات الجيزة.



- ديسمبر 2016



أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عن نفوق مولود الزراف «عزيز» بعد فشله في تخطي مرحلة الخطورة التي تصل إلى 30 يوما بعد ميلاده، ورفض أمه إرضاعه عقب ولادته بيومين.



- فبراير 2017



أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عن نفوق ذكر الزراف «ياسو» بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد نتيجة نزلة برد.



-مارس 2019



نفوق الخرتيت الأبيض «زيزي»، آخر خرتيت أبيض في مصر والشرق الأوسط.



-أكتوبر 2019

أعلنت حديقة الحيوان نفوق الفيلة «نعيمة» نتيجة إصابتها بحالة إعياء وكبر سنها.



-ديسمبر 2020

نفوق ذكر الزراف والذي كان يسمي «زيزو» كما أطلق عليه حراس الحديقة وهو أحد الزرافات الواردة حديثا من جنوب أفريقيا ولم يمض عليه سوى 9 أيام فقط في الحديقة.