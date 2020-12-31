أول وآخر الأماكن احتفالاً بالعام الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

يحتفل سكان الكرة الأرضية بعيد رأس السنة الميلادية في كل بلد وذلك بحسب ما يسمى الزمن الإقليمي.

والزمن الإقليمي عبارة عن مناطق زمنية موزعة على الكرة الأرضية بالتساوي، وكل منطقة عرضها ساعة وهي تقابل 15 درجة أو 15 خطا من خطوط الطول بدءا من خط الطول صفر (المار ببلدة غرينتش بإنجلترا).

وأول من يحتفل بالعام الجديد جزر الكريسماس (كريباتي وساموا وتونجا) الواقعة في المحيط الهادي لأنها أول المناطق التي تشرق عليها الشمس في الكرة الأرضية يوميا، لأن زمنها الإقليمي يسبق غرينتش بـ 12+ ساعة.. فهم سيحتفلون برأس السنة 31 ديسمبر 2020 الساعة 10 ظهرا بتوقيت الإمارات.

وآخر المناطق التي ستحتفل بالعام الجديد هي: (هاواي وبيكر وهولاند) لأنها آخر المناطق التي تغرب عنها الشمس في الكرة الأرضية يومياً، لأن زمنها الإقليمي 14- ساعة، لذلك سيكون احتفالها برأس السنة يوم 1 يناير 2021 الساعة 12 ظهرا بتوقيت الإمارات.

