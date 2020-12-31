تايوان تطلق أكبر عرض للألعاب النارية مع عدد أقل من المحتفلين بالعام الجديد

المصدر: دب ا

تطلق تايوان عرض الألعاب النارية الأيقوني في ليلة رأس السنة في مبنى تايبيه 101 الشاهق الذي يبلغ ارتفاعه 509 أمتار، وهو أحد أطول المباني في العالم، في حين تم تقليص حجم أو إلغاء عدد من الاحتفالات كانت مقررة في الأماكن المفتوحة .

وبعد أن اكتشفت تايوان أمس الأربعاء أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم رصدها لأول مرة في بريطانيا قد دخلت البلاد، قلص عمدة تايبيه كو وين جي اليوم الخميس عدد المشاركين في تجمع خارجي عشية رأس السنة الجديدة أمام مجلس المدينة إلى 40 ألف محتفل فقط.

وعادة، يتجمع مئات الآلاف من المحتفلين أمام مجلس المدينة للاستمتاع بعرض الألعاب النارية في مبنى تايبيه 101 الشاهق القريب.

ووفقا لإدارة مبنى تايبيه 101، سيتم استخدام نحو 16 ألف لعبة نارية خلال العرض الذي يستغرق خمس دقائق، تحت عنوان "الحب" وتكريما لأفراد الفرق الطبية في جميع أنحاء العالم.

وتم حث السكان على مشاهدة العروض عبر الإنترنت.