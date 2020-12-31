السجن المؤبد لسائق في مصر اعتدى على طفلة

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة جنايات المنصورة في مصر، أمس، بالسجن المؤبد لسائق خطف طفلة حال سيرها بالطريق العام واعتدى عليها.

كان المتهم، بحسب موقع صحيفة "الشروق"، واقع الطفلة بالإكراه والتهديد، بأن استوقفها حال سيرها في الطريق العام وجذبها داخل "توك توك"، وأشهر في وجهها سلاحاً أبيض، واصطحابها عنوة إلى إحدى المناطق النائية، وهتك عرضها بالقوة، وصوَّر لها مقطعاً مرئياً.

وأقدم المتهم على تهديد المجني عليها عن طريق مراسلات عبر تطبيق "واتس آب" بإفشاء المقطع المرئي.

واستمعت هيئة المحكمة لشهادة والدة المجني عليها التي أقرت أنها علمت من العامة بنطاق قريتها تداول مقطع مرئي تظهر به نجلتها مجردة من ملابسها، فحصلت على نسخة منه.

ولفتت إلى أن نجلتها أكدت أن الواقعة حدثت عنوة حال سيرها بالطريق العام، وأن المتهم طرحها أرضاً ومزق ملابسها.