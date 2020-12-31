حفّار قبور يسرق أسنان الموتى الذهبية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الشرطة الألمانية في ولاية بافاريا، عن إجراء تحقيق مع عامل مقبرة ألماني يعتقد أنه سرق أسناناً ذهبية من جثث الموتى، وجاء في بيان الشرطة أنه متهم بـ" تعكير صفو الموتى".

ويعمل المشتبه به في حفر القبور في مدينة فورتسبورغ في ولاية بافاريا، وتتهمه الشرطة بإزالة الذهب بشكل غير قانوني خلال 20 واقعة مختلفة منذ سبتمبر 2020.

وكانت الشرطة قد حصلت على مذكرة تفتيش لشقة المشتبه به بعد تلقيها بلاغاً، وضبطوا 30 غراماً من الذهب؛ تتكون من خاتم و11 سناً ذهبياً.

وتعتقد الشرطة أن الذهب سُرق من أشخاص دفنوا في المقبرة المركزية بالمدينة منذ فترة طويلة، وليس ممن لاقوا حتفهم مؤخراً. والذي سيجعل من الصعب على الشرطة إثبات ارتكابه الجريمة، بحسب دويتشه فيله.

وقال المتهم إنه أخذ الذهب ليريه لأصدقائه فقط.