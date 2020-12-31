(فيديو) مشهد مرعب.. استمرار تدفق الحمم من بركان كيلويا في هاواي

المصدر: البيان الإلكتروني

تظهر مقاطع مصورة تم نشرها من قبل مرصد براكين هاواي الأمريكية والتقطت في 27 ديسمبر، حمماً متوهجة تتدفق من فوهة بركان كيلويا في هاواي، الذي يعد أحد البراكين الخمسة التي تتألف منها جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة في وسط المحيط الهادي.

وفي اليوم التالي، أي بتاريخ 28 ديسمبر التقطت طائرة هليكوبتر مشاهد مصورة تظهر ثوران البركان الواقع في حديقة البراكين الوطنية في هاواي، وتشكل بحيرة من الحمم البركانية.

وذكر مرصد براكين هاواي في 20 ديسمبر، عن وقوع زلزال بلغت قوته 4.4 درجة، مركزه يقع تحت الجناح الجنوبي لبركان كيلاويا، وفق "يورونيوز".