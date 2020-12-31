شاهد.. عاصفة قويّة تحطّم ما أبقته الجائحة من مطاعم نابولي

المصدر: البيان الإلكتروني

تسببت عاصفة قوية على ساحل مدينة نابولي الإيطالية في اندفاع أمواج عاتية، غمرت واجهة المباني البحرية للمدينة ليل الاثنين، وألحق ذلك أضرارا مادية بالمطاعم المطلة على البحر، ما يسبب أعباء جسيمة إضافية سيتحملها أصحاب المطاعم، الذين يعانون أصلا من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيدـ19، وفق "يورونيوز".

وكانت الحكومة الإيطالية أمرت بإغلاق المطاعم والحانات طوال احتفالات عيد الميلاد.