تعبيد الطرقات في أمريكا بـ «البلاستيك»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

طورت شركتان أمريكيتان، متخصصتان في الصناعات البلاستيكية، طريقة حديثة لتحويل مادة الـ«بولي إيثلين» المعاد تدويرها إلى مادة تعبيد للطرقات. وقد نجحتا في استخدام ما يعادل 71 ألف كيس بلاستيكي لتعبيد ما يقارب 2885 ياردة مربعة من مرآب سيارات أمام شركة «ليونديل باسيل» في أوهايو بسينسيناتي، وفقاً لموقع «سبرينغ وايز».

وشكل المرآب أول حقول تجارب مشروع «نيمو» البحثي الممول من جمعية الصناعات البلاستيكية والمركز الوطني لتكنولوجيا الأسفلت الذي يسعى إلى «استكشاف استخدام أكياس البلاستيك المستعملة المعاد تدويرها كمواد البوليمر المضافة كالأسمنت الرابط لخرسانات الأسفلت»، وتستخدم تركيبة المشروع ما يعرف بـ«العملية الجافة».