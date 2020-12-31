اكتشاف هندي يعد بإيجاد علاج للسعار

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

يقتل السعار أو «داء الكَلب» المنتقل من الحيوانات للبشر قرابة 20 ألف هندي سنوياً. إلا أنه في تطور يعد بتحسين الأوضاع توصّل فريق من العلماء من ثلاث مؤسسات، دائرة التكنولوجيا الإحيائية في معهد علوم الحياة في بوبانسوار، وكلية مومباي البيطرية ومعهد هافكين في مومباي لمعرفة كيف يؤثر الفيروس المسبب للمرض على الدماغ المضيف على المستوى الجزيئي، بحسب ما أشار إليه موقع «إندوس ديكتوم».

وتكتسب الدراسة الجديدة أهمية خاصة بالرغم من وجود لقاح يمنع المرض إلا أنه لا يوجد دواء يعالجه. وقد استعان فريق البحث بقيادة الدكتور أمول سورياوانشي من معهد علوم الحياة بمقاربة مطورة حديثاً لدراسة البروتيوميات الكمية لتحديد نوع البروتينات الموجودة في دماغ الكلب المسؤولة عن التسبب بالسعار. وقد اكتشفوا أن قرابة 19 نوعاً من البروتين له علاقة بالإصابة، تسعة منها كانت أقل ظهوراً وعشرة بارزة موجودة في أدمغة الكلاب المصابة مقابل النماذج الخاضعة للدراسة.

متحدثاً لموقع «ساينس واير»، علق سورياوانشي بالقول: «لقد وفرت الدراسة لائحة من الجزيئات المتورطة في الإصابة بفيروس السعار».