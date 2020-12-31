معرض رقمي ينقل مهارات 9 طاهيات عالميات

المصدر: (إعداد: فاتن صبح )

قرر المتحف الوطني للنساء في الفنون بواشنطن، إطلاق معرض افتراضي يتعلق بنقل مهارات الطهو والوصفات، ضمن مبادرة لتشجيع مستخدمي الإنترنت على مشاركة الوصفات العائلية الخاصة بهم، بحسب موقع «بريستيج».

ويرمي المعرض الرقمي بعنوان «استعادة: وصفات علاجات وعادات» لاسترجاع تقاليد الطهو العائلية والوصفات المتناقلة من جيل إلى آخر. كما سيعاين «الطعام بوصفه مجالاً إبداعياً للفنون البصرية ووسيلة اتصال لاستكشاف التجارب العابرة للأجيال والثقافات».

وبهذه المناسبة، ستفتح تسع طاهيات متخصصات أبواب مطابخهن، ويشاركن سلسلة من الصور والفيديوهات والقصص حول مشاركة الطهي ونقل الوصفات. من بين هؤلاء تبرز أسماء كل من أليثيا هيو جين شين، وتسدايي ماكونين، ولورين فان دير بول وغيرهن.

وتعلّق ميلاني دوغلاس، مديرة المتحف للبرامج العامة على الحدث بالقول: «اليوم أكثر من أي وقت مضى يتطلع الناس للمشاركة فيما بينهم بطرق مجدية. إننا نستكشف ما إذا أو كيف يمكن للمعرض أن يشكل مصدر ارتياح واهتمام في أوقات مثل تلك عبر إقامة تواصل بين الفنانين والزائرين في واحد من أكثر الأماكن حميمية في المنزل، ألا وهو طاولة المطبخ».