مصممون يتخيلون برامج «نتفلكس» على شكل كتب كلاسيكية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

«ماذا لو كانت برامج نتفلكس الأصلية الشهيرة مستندة إلى الكتب، كيف كانت ستبدو، وهل كان المشاهد سيرغب بقراءتها؟»، طرح الفريق البريطاني «كليمادور» هذا على نفسه وقرر تصميم تلك البرامج معتمداً على برنامج «أدوبي» المبتكر، وقد استلهم من عدد من الروايات الكلاسيكية وبرامج «نتفلكس» المفضلة مثل «تايغر كينغ» و«بوجاك هورسمان». وذكر موقع «ديزاينبووم» أن المشروع يرمي لتظهير جوهر تلك البرامج مع الإبقاء على الأمانة للروحية الكلاسيكية.

وليس من غير الاعتيادي أن تستلهم التلفزيونات والأفلام من الكتب، ومع حلول فرض الإغلاق الشامل خلال العام 2020، قرر العديد، إزاء الواقع المفروض، الاستسلام للشاشة والتمركز أمام التلفزيون أو الحواسيب والاستمتاع بمشاهدة البرامج المفضلة لديهم.

وقد أدخل «تايغر كينغ» المشاهدين في عالم «جو إكزوتيك» الغريب وصديقته السيئة، إضافةً إلى أفلام التشويق التي تعالج بعض الأمراض النفسية مع برامج مثل «راتشد». وتوجد برامج للجميع منها الممتع والمضحك مثل «ستراينجر ثينغز» وأخرى للبالغين فقط مثل «أورانج إز ذا نيو بلاك». ويذكر أن عدد المشتركين في «نتفلكس» ارتفع بمعدل 30 مليون مشترك خلال العام 2020.