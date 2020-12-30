اكتشاف جيفة وحيد قرن صوفي عمرها 12 ألف عام

المصدر: رويترز

يعكف علماء روس على دراسة جيفة وحيد قرن صوفي بحالة جيدة ويرجح أنها لحيوان كان يجوب المناطق النائية في سيبيريا قبل ما يزيد على 12000 عام، وذلك بعد العثور عليها في منطقة ياكوتيا المنتجة للألماس.

وحدثت اكتشافات مماثلة بشكل متزايد في منطقة سيبيريا الشاسعة في روسيا حيث تسبب التغير المناخي، الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي بوتيرة أسرع من باقي العالم، في ذوبان الجليد ببعض المناطق التي كانت ضمن الأراضي المتجمدة منذ فترة طويلة.

ونقلت قناة (ياكوتيا 24) التلفزيونية عن الباحث فاليري بلوتنيكوف قوله إنه تم العثور على وحيد القرن في نهر في شهر أغسطس، بجميع أطرافه وبعض أعضائه وقرنه، وهو أمر نادر في مثل هذه الاكتشافات، وحتى صوفه.

وقال بلوتنيكوف إن وحيد القرن الصوفي ربما عاش في أواخر عصر البليستوسين، الذي انتهى منذ حوالي 11700 عام. وأضاف أن الحيوان كان يستخدم قرنه على ما يبدو لجمع الطعام، وذلك بناء على علامات التآكل البادية عليه.