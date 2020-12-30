وفاة أضخم طفل في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

غيب الموت العملاق من جمهورية كاباردينو- بلقار بشمال القوقاز الروسي، جمبلاط خانوغوف، الذي توفي يوم 29 ديسمبر في عاصمة الجمهورية نالتشيك عن عمر يناهز 21 عاما.

أفاد بذلك مدرب شباب روسيا في مصارعة السومو، بيتال غوبجيف.

يذكر أن خاتوغوف ولد يوم 24 سبتمبر العام 1999 في مدينة تيريك بجمهورية كاباردينو- بلقار الروسية، وبلغ وزنه 17 كيلوغراما بعمر عام واحد.

وتم إدراجه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العام 2003 كأكبر وأقوى ولد في العالم في سنه حين بلغ وزنه 48 كيلوغراما، وفق "روسيا اليوم".

وشارك الطفل في برامج تلفزيونية كثيرة، وقام صحفيون ألمان بتصوير فيلم عنه، حيث بلغ وزنه في الـ17 من عمره حين تخرج في المدرسة الثانوية 230 كيلوغراما.

ثم خفض من وزنه إلى 176 كيلوغراما، ليصبح بطل جمهورية كاباردينو- بلقار في مصارعة السومو، ولم تذكر وسائل الإعلام في شمال القوقاز سببا لوفاته.

ونعى رئيس اتحاد السومو والمصارعة في قباردينو بلقاريا، مدرب منتخب المصارعة للناشئين الروس، بيتال جوبشيف، نعى الشاب خاتوخوف قائلا: "صاحب الرقم القياسي في كتاب غينيس، وأول مصارع سومو في جمهورية قبردينو بلقاريا، خاتوخوف، توفي، تعازينا للعائلة والأصدقاء".

ولم يتم الكشف عن أسباب وفاة الشاب رسميا بعد، إلا أن بعض المواقع الإلكترونية المحلية، أرجعت سبب الوفاة إلى الفشل الكلوي.

واكتسب خاتوخوف شهرة في سن 3.5 عام، بعد دخوله كتاب الأرقام القياسية غينيس، باعتباره أضخم وأقوى طفل في هذا العمر، وكان وزنه عندذاك يبلغ 48 كيلوغراما، ويرتدى حذاء مقاس 32، ويرفع الأثقال، ووفقا للأطباء، كان يتمتع بصحة جيدة تماما.

كشخص بالغ، كان خاتوخوف يمارس رياضة المصارعة والسومو اليابانية، واشتهر في جميع أنحاء القوقاز كأول مصارع سومو من جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية.