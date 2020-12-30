بجعة «في حالة حداد» توقف 20 قطاراً

المصدر: (دبي - البيان)

أجبر رجال الإطفاء وعناصر الشرطة في ألمانيا على التدخل السريع لإزاحة بجعة، كانت تجلس في حالة حداد على ما يبدو، لكنها استقرت على خط للسكك الحديدية عالية السرعة، وفقاً لبيان صادر عن رجال الإنقاذ يوم الاثنين. ورصدت البجعة الحزينة وهي تقبع على الخط الحديدي بالقرب من فولداتال، وسط البلاد، مما تسبب في إلغاء رحلات أكثر من 20 قطاراً، واستقرت البجعة في ذلك المكان، بعد مقتل بجعة ثانية اصطدمت بالخط العلوي فوق القضبان.

وتبين أنه بعد هذا «الحادث»، استقرت البجعة الثانية على خطوط السكك الحديدية أدناه «في حالة حداد»، مما منع القطارات من المرور.