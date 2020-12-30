«مسرح دبي» يسلط الضوء على جهود خط الدفاع الأول عبر «من القلب أقول شكراً»

المصدر: (دبي - وام)

أعلن مسرح دبي الوطني الانتهاء من تصوير أغنية «من القلب أقول شكراً» وهي جزء من الفيلم السينمائي «عائلة عن بعد» الذي أنتجه المسرح لتسليط الضوء على الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به خط دفاعنا الأول في الدولة من كوادر طبية وإسعاف وطني وعاملين في وزارة الداخلية في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ويحمل مضمون الأغنية «من القلب أقول شكراً» توجيه رسالة شكر وتقدير للمرابطين على الخطوط الأولى الذين يصلون الليل بالنهار ليبقى مجتمعنا محصناً آمناً ينعم بالصحة والعافية في مواجهة وباء كورونا.

وأكد خالد علي مخرج الفيلم السينمائي «عائلة عن بعد» أهمية الأغنية، كقيمة مضافة تدعم فكرة الفيلم.

من جانبه، أعرب عبد الله صالح الرميثي، كاتب الأغنية وملحنها، عن سعادته بأن تكون الأغنية جزءاً من فيلم «عائلة عن بعد».

يذكر أن الفيلم السينمائي «عائلة عن بعد» يعد العمل الأول من إنتاج مسرح دبي الوطني ويحمل مضموناً توعوياً وتثقيفياً في قالب تشويقي وترفيهي حيث يمتزج بروح درامية ممتعة تحصن قيم الأسرة والمجتمع بما تحمله من رسائل إنسانية محورها الجهود التي يبذلها أبطال خط الدفاع الأول في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين في الدولة.