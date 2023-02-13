«البيان» أول صحيفة محلية عربية تنشر مقالاً بقلم الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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تنفرد «البيان» في اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات بكونها أول صحيفة محلية عربية تقوم بنشر مقال صحفي بقلم ميزة الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي»، وهي الميزة التي طورها مختبر «أوبن إيه آي» OpenAI للذكاء الاصطناعي في سان فرانسيسكو في نوفمبر من العام الماضي بدعم من عدد من كبار المستثمرين ومن بينهم إيلون ماسك.

وقامت «البيان» بطرح عدد من الأسئلة المرتبطة بالقمة العالمية للحكومات على برنامج «تشات جي بي تي» عبر الحاسوب، فقام البرنامج بتوليد إجابات بأسلوب يشبه تلك التي تقوم المساعِدات الشخصية مثل «سيري» من آبل و«ألكسا» من جوجل بتوفيرها، وإن كانت مطولة أكثر وتحتوي على المزيد من المعلومات، علماً بأن «أوبن إيه آي» دربت النسخة الحالية من أداة «تشات جي بي تي» على توليد نصوص ذات معنى بالاعتماد على معالجة كميات هائلة من البيانات حتى نهاية عام 2021 فقط بتقنيات الحوسبة والتعلم الآلي.

ويمكن للجيل الحالي من الأداة معالجة بيانات يمتد تاريخها إلى ما قبل عام 2021، فيما يتوقع أن يكون للجيل الرابع من نماذج GPT، وتعني (أداة تحويل توليدية مسبقة التدريب) مثل GPT-4، قدرة أكبر بكثير من سابقتها على الإنشاء وتوليد اللغة، ومن ذلك فهم أكثر دقة للسياق، وقدرة أفضل على الإجابة عن الأسئلة، ونطاق واسع أكثر عن العديد من الموضوعات، ونطاق معرفي أوسع عبر مجموعة أكثر تنوعاً من الموضوعات.

وعن دعمه لمعالجة البيانات باللغة العربية، أجاب «تشات جي بي تي»: «نعم، أنا قادر على معالجة الأسئلة والرد عليها باللغة العربية. ومع ذلك، فإن لغتي الأساسية اللغة الإنجليزية، ولذا إذا كنت تفضل التواصل معي باللغة العربية، فيرجى الإشارة إلى رغبتك في القيام بذلك وسأبذل قصارى جهدي لمساعدتك باللغة العربية».

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