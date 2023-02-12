مديرة صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة لتعزيز المرونة المالية

المصدر: رويترز

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صرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الأحد، بأن الدَّين العام في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يثير القلق، وأن الحكومات بحاجة إلى تعزيز المرونة من خلال سياسات مالية للحماية من الصدمات.

وأضافت جورجيفا أمام منتدى المالية العامة للدول العربية في دبي، أن الزلزال الذي دمر مناطق واسعة من سوريا وتركيا "تسبب في مأساة هائلة للأفراد، لكنه تسبب أيضاً في تأثير كبير جداً في الاقتصاد التركي".

وتابعت: "لذلك علينا أن نطور مزيداً من المرونة في مواجهة هذه الصدمات".

وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.2% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3.5% في 2024.

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