محمد بن زايد: تجمعنا بالولايات المتحدة علاقات صداقة وتحالف استراتيجي

المصدر: (واشنطن - وام)

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واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة، لقاءاته بالمسؤولين الأمريكيين تركزت حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

والتقى سموه جينا ريموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، وبحثا تطور العلاقات الثنائية وأهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وخلال لقاءات بأعضاء في الكونجرس قال، إن البلدين تجمعهما علاقات صداقة وتحالف استراتيجي كان للكونجرس- ولا يزال- دور أساسي في تعزيزه.

وأكد أن زيارته تأتي في إطار الحرص المشترك على دفع مسارات التعاون والعمل الثنائي للارتقاء بهذه العلاقات، خاصة في الاقتصاد والتجارة والاستثمار ومواجهة التغير المناخي والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. وقال إن الولايات المتحدة حليف رئيس، وهو توجه أساسي في سياستنا الخارجية لم يتغير على مدى أكثر من 50 عاماً.

وأشار إلى الاهتمام الذي توليه الإمارات للحوار مع الولايات المتحدة بشأن الشرق الأوسط، وإيجاد حلول دبلوماسية لأزماته.

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