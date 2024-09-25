محمد بن زايد ووزيرة التجارة الأمريكية يبحثان العلاقات الاقتصادية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي

المصدر: وام

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله"، جينا ريموندو وزيرة التجارة في الولايات المتحدة الأميركية الصديقة.

تناول اللقاء ما تشهده العلاقات الإماراتية ــ الأميركية من تطور في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا التي تخدم رؤية البلدين لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

وتطرق اللقاء إلى أهمية الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً وتنمية واستدامة للجميع، إضافة إلى "الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" التي أعلنتها مؤخراً شركة "إم جي إكس" الإماراتية المتخصصة في مجال التكنولوجيا مع عدد من الشركات الأميركية المتخصصة في هذا المجال الحيوي المستقبلي والذي يتوافق مع رؤية دولة الإمارات التنموية التي تمثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي محوراً رئيساً فيها.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة.

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