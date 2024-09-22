تشغيل تجريبي للحافلات ذاتية القيادة في دبي العام المقبل

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ستبدأ تجارب تشغيل الحافلات ذاتية القيادة في شوارع الإمارة خلال العام المقبل، وبناء على نتائج التشغيل التجريبي ودراسات الجدوى سيتم تحديد موعد تشغيل هذه الحافلات رسمياً لخدمة الركاب لتكون جاهزة قبل حلول عام 2030.

وقال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، إن الحافلات تعد من بين الوسائل التي تركز عليها الهيئة في ظل توجه دبي نحو التنقل المستقبلي، ومن بينه وسائل النقل ذاتية القيادة، لافتاً إلى أن الهيئة عقدت شراكات واتفاقيات مع شركتين إحداهما فرنسية والأخرى صينية لتنفيذ المشروع، ويجري العمل حالياً على وضع المعايير اللازمة لتجربة الحافلات في طرق الإمارة خلال العام 2025.

نضج

وأوضح على هامش الدورة الثلاثين من المؤتمر والمعرض الدولي لأنظمة النقل الذكية الذي اختتم فعالياته أخيراً، أن تشغيل الحافلات ذاتية القيادة جاء بعد نضج في التقنيات ذات الصلة في مجال الحافلات، رصدته الهيئة بعد إطلاق «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة»، والذي عرضت فيه شركات عالمية من مختلف أنحاء العالم آخر ما توصلت إليه من تقدم تكنولوجي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقدم المحرز في أنظمة الحافلات ليس بالتقدم نفسه الذي وصلت إليه مركبات الأجرة التي تستحوذ اهتمام الجزء الأكبر من الشركات، لكن مع التشغيل التجريبي والدراسات المستمرة سوف يتم تطوير التقنيات وتحديد المعايير التي تتطلبها الحافلات ذاتية القيادة.

وتوقع العوضي أن يبدأ تشغيل الحافلات على مسارات محددة، في ظل وجود مسارات للحافلات العامة في دبي، وستعمل الحافلات ذاتية القيادة بنفس البنية التحتية للحافلات العامة الموجودة حالياً، بحيث سيتم الاستفادة من وجود مسارات محددة ومحطات متكاملة مع وسائل المواصلات الأخرى، لافتاً إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم إنشاء محطات شحن كهربائي، لأن تلك الحافلات ستكون ذاتية القيادة وكهربائية في الوقت نفسه، وهو ما تعمل عليه حكومة دبي حالياً ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي.

وأشار إلى أن قلة عدد الشركات العاملة في مجال الحافلات ذاتية القيادة يعتبر أحد التحديات لتشغيل الحافلات ذاتية القيادة، فضلاً على أن الحافلات كوسيلة تواجه تحدياً آخر بسبب حجمها، لأن تحركها في الطرق ليس بنفس سهولة المركبات صغيرة الحجم وهو ما يتطلب فترة اختيارات طويلة وتطوير تقنيات ووضع معايير متعددة لضمان تشغيلها بصورة آمنة.

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