أول محطة للتاكسي الجوي في دبي 2026

المصدر: وام

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أكد خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات إنه سيتم الإعلان عن أول محطة لمشروع التاكسي الجوي في دبي قريبًا. وتوقع أن يتم التشغيل الرسمي لأول محطة للتاكسي الجوي في الربع الأول من عام 2026 على أن يشمل المشروع تدشين أربع محطات مبدئيًا موضحا أنه ستتوفر معلومات أكثر حول هذه المحطات في الفترة القادمة.

وقال العوضي في تصريحات على هامش مؤتمر ومعرض أنظمة النقل الذكية.. أن المشروع يُعتبر خطوة طموحة في مجال النقل الجوي الذاتي، ويهدف إلى توفير وسيلة نقل حديثة وفعالة حيث يُتوقع أن يخدم التاكسي الجوي المناطق المختلفة في المدينة، مع التركيز على ربط الخدمة بالفنادق والمطار.

وقال تايلر تريروتولا، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة جوبي للطيران، أن خدمة التاكسي الجوي من المتوقع أن تبدأ في الربع الأول من عام 2026، مع احتمالية بدء العمليات المبكرة في نهاية العام المقبل.

وتشمل المرحلة الأولى من الخدمة أربعة مواقع هبوط استراتيجية في دبي، مطار دبي الدولي، وسط المدينة "منطقة داون تاون"، دبي مارينا، ونخلة جميرا. وستُصمم وتُطور بالتعاون مع شركة "سكاي بورتس"، وستحتوي على مناطق مخصصة للإقلاع والهبوط، مرافق للشحن الكهربائي، ومنطقة خاصة للركاب والإجراءات الأمنية."

وأضاف أن التاكسي الجوي طائرة كهربائية مبتكرة يمكنها نقل أربعة ركاب وطيار. وتمتاز الطائرة بسرعات تصل إلى 320 كم/ساعة ومدى يصل إلى 160 كم، وتعمل بسلاسة وهدوء مقارنة بالطائرات المروحية، حيث تصدر صوتًا لا يتجاوز 45 ديسيبل، وهو أقل من صوت المطر.

وأشار تايلر إلى أن الخدمة الجديدة ستساهم في تخفيف الازدحام المروري في دبي، حيث يتوقع أن تقلل الوقت اللازم للانتقال من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا إلى 10-12 دقيقة فقط، مقارنةً بالوقت الحالي الذي يتجاوز 45 دقيقة في أوقات الذروة. وأكد على أهمية هذه المبادرة في دعم مبادرات التنقل الذكي في دبي، معرباً عن حماسه للتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وشركة "سكاي بورتس" لتحقيق رؤية الشركة في تطوير التنقل الجوي المستدام.

ويعزز المشروع من مكانة دبي مدينة رائدة في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في النقل، ويعكس التزامها بالابتكار المستدام.

ويُسهم التاكسي الجوي في تقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، مما يُساعد في خفض الانبعاثات الكربونية ويعزز من الجهود البيئية في المدينة.

كما يوفر التاكسي الجوي بديلاً مريحًا وسريعًا للتنقل بين النقاط الرئيسية في المدينة، ما يُحسن من تجربة النقل ويُقلل من الوقت ويخفيف الازدحام المروري.

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