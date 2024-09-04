مركز المخالفين بدبي يتحول لمعرض توظيف

المصدر: (دبي - سعيد الوشاحي)

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تحول مركز تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة بالعوير في دبي إلى معرض للتوظيف، مع توفير فرص عمل تعرضها شركات كبرى.

دبي ترسم الفرحة على وجوه هؤلاء المراجعين، وتمنحهم الفرصة مرة ثانية للبدء من جديد وبتوظيف فوري، فالمشهد في مركز تسوية أوضاع المخالفين بدا مختلفاً في اليوم الثالث من مهلة التسوية التي تستمر شهرين، مع تعرف المخالفين على مبادرة إقامة دبي، بالتعاون مع شركات كبرى أعلنت عن توفير آلاف الوظائف للراغبين في البقاء في الدولة، حيث تلاشت الحقائب التي كان يجرها المخالفون الذين كان طموحهم مغادرة الدولة دون دفع الغرامات، وتبدلت ملامح القلق والتوتر إلى ابتسامة، وهم ينتظرون مقابلة التوظيف، حيث شهدت منصات الشركات إقبالاً كبيراً من المخالفين.

وشهدت مراكز «آمر» في أنحاء دبي إقبالاً كبيراً من المخالفين. وتعاملت فرق العمل في إقامة دبي مع مئات المخالفين، وإصدار تصاريح المغادرة للراغبين، كما وجهت فرق العمل المخالفين القادمين من إمارات أخرى، والحاصلين على فرص عمل في الإمارة لإنجاز الإجراءات في مراكز «آمر»، والراغبين في المغادرة باستكمال إجراءاتهم في الإمارة، التي صدرت منها إقامتهم.

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