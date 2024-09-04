إقبال كبير على تسوية أوضاع المخالفين بدبي في ثالث أيام المهلة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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واصلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في اليوم الثالث من سريان المبادرة الإنسانية الخاصة بمهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة، إنجاز إجراءات الراغبين في تصحيح أوضاعهم، ومغادرة الدولة، حيث شهدت المراكز المخصصة لاستقبال المخالفين البالغ عددها 87 مركزاً منتشرة في أنحاء إمارة دبي إقبالاً كبيراً من قبل مختلف الفئات، التي توافدت منذ الصباح الباكر على مراكز «آمر» النموذجية، ومركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير.

طلب تصريح

وتعاملت فرق العمل في إقامة دبي مع مئات الأشخاص من مخالفي نظام الإقامة، من خلال إنجازها إجراءات تعديل الوضع للحاصلين على فرص عمل في الإمارة، وإصدار تصاريح المغادرة للراغبين مغادرة الدولة، كما وجهت فرق العمل مخالفي نظام الإقامة في الدولة القادمين من إمارات أخرى، والحاصلين على فرص عمل في الإمارة إنجاز الإجراءات في مراكز «آمر» النموذجية، والراغبين منهم في مغادرة الدولة بتقديم طلب تصريح المغادرة من الإمارة، التي صدرت منها إقامتهم.

من جهتها واصلت شركات القطاع الخاص الموجودة في مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير في إجراء مقابلات توظيف لمخالفي الإقامة الراغبين البقاء والعمل في الدولة، حيث شهدت منصات شركات التوظيف إقبالاً كبيراً من المخالفين، الذين توجهوا لإجراء المقابلات للحصول على فرص عمل، التي طرحتها الشركات المختلفة في تخصصات عدة.

وقال اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بدبي: «إن إقامة دبي حريصة على سرعة تسهيل وتيسير الإجراءات للمخالفين الراغبين في تصويب مسار أوضاعهم أو مغادرة الدولة بطرق قانونية سليمة، مشيراً إلى أنه لضمان إنجاز إجراءات المخالفين بسرعة وسلاسة، يجب استيفاء الشروط التي حددتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المتعلقة بكيفية الاستفادة من المهلة سواء بتعديل الوضع أو مغادرة الدولة».

تذاكر السفر

ودعا القمزي إلى عدم الانصياع وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة غير الدقيقة، والتواصل مع مركز الاتصال «آمر» 8005111، للتحقق من المعلومات الصحيحة، حيث يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، كما دعا الراغبين في مغادرة الدولة بعدم حجز تذاكر السفر حتى إنجاز معاملاتهم، والحصول على تصريح المغادرة، الذي يستغرق وقت إصدارة مدة زمنية تصل إلى 48 ساعة.

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