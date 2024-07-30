محمد بن زايد: الإمارات تمتلك رؤية شاملة لتعزيز التعاون مع دول أمريكا اللاتينية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال جلسة المباحثات المشتركة مع غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لتعزيز علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية.

حيث تمتلك رؤية شاملة لتعاونها معها، ترتكز على الجوانب التنموية، وتقدمت خطوات مهمة في هذا المسار، وذلك انطلاقاً من إيمان الدولة بأن التعاون والاستقرار، هما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية، ومستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لجميع شعوب العالم.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وغابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، مختلف جوانب علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة وتشيلي، خاصة تعاونهما المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والتنموية، وفرص تطويرها، بما يخدم رؤى البلدين نحو المستقبل، ويسهم في استدامة التنمية والازدهار لشعبيهما.

ورحب سموه، خلال جلسة المحادثات الرسمية التي عقدها الجانبان في قصر الوطن في أبوظبي، بزيارة غابرييل بوريك، التي تعد الأولى التي يقوم بها رئيس تشيلي إلى دولة الإمارات، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال عام 1978، مشيراً إلى ما تحمله من دلالات بشأن حرص فخامته الشخصي على فتح آفاق جديدة لعلاقات البلدين، تخدم مصالحهما المتبادلة.

واستعرض الجانبان مستوى ما وصلت إليه العلاقات الإماراتية ـ التشيلية من تقدم نوعي، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي، بجانب العمل المناخي وحلول الاستدامة والبنية التحتية، وغيرها من المجالات التي تشكل أولويات للتنمية، وتسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين.

كما تبادل سموه والرئيس التشيلي، خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ورؤى البلدين المشتركة تجاه تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، وترسيخ الاستقرار والتعاون والتنمية في العالم أجمع.

استثمار

وأشار صاحب السمو رئيس الدولة، إلى أهمية استثمار الفرص المتنوعة لتطوير التعاون بين البلدين، خاصة في الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والعمل المناخي، حيث إن لدى دولة الإمارات وتشيلي مشاريع نوعية وتجارب غنية في هذه المجالات، ويتفقان في هدف الوصول إلى الحياد الكربوني عام 2050، كما ترتبط تشيلي بشراكة مع «تحالف القرم من أجل المناخ»، الذي تقوده الإمارات وإندونيسيا.

وقال سموه: إنه خلال الفترة من شهر يناير إلى أبريل من عام 2024، زاد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وتشيلي بنسبة 26 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا مؤشر مهم على التطور الملحوظ الذي يشهده مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

دعم

وأشار سموه إلى أن ما يدعم حركة التجارة بين البلدين كذلك، هو أن تشيلي طرف مع الإمارات في «الإعلان المشترك للتعاون بشأن ممر المحيطين»، الذي جرى توقيعه على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، في دولة الإمارات، خلال العام الماضي، ويهدف إلى توسيع آفاق التجارة الإقليمية.

وأعرب الرئيس التشيلي عن سعادته بزيارة الإمارات، ولقائه صاحب السمو رئيس الدولة، معبراً عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق خلال زيارته إلى الدولة.

وأكد حرص تشيلي على توسيع آفاق تعاونها مع دولة الإمارات، والاستفادة من تجربتها التنموية الملهمة، بما يعزز الازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين، وقال إن بلاده حريصة على استثمار الفرص المتاحة لبناء شراكات مثمرة، تحقق المصالح المتبادلة، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة وغيرها.

وكتب الرئيس التشيلي، كلمة في سجل الزوار، أعرب فيها عن تمنياته أن تشكل الزيارة دفعاً قوياً للعمل المشترك لما فيه مصلحة البلدين، وبما يحقق تطلعاتهما تجاه تحقيق مزيد من التنمية والازدهار. وأقام صاحب السمو رئيس الدولة، مأدبة غداء، تكريماً للرئيس الضيف والوفد المرافق.

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، الذي وصل إلى الدولة في زيارة رسمية.

وجرت للرئيس غابرييل بوريك مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضيف البلاد إلى منصة الشرف، وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وجمهورية تشيلي، فيما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له، وأطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيباً بالرئيس غابرييل بوريك.

حضر مراسم الاستقبال والمباحثات والمأدبة كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.

وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

ومعالي فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، ومحمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل، عضو المجلس التنفيذي في أبوظبي، وماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وسالم القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، ومحمد سعيد النيادي سفير الدولة لدى تشيلي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

ويرافق الرئيس التشيلي وفد رسمي، يضم كلاً من: ألبرتو فان كلافيرين وزير الخارجية، ونيكولاس غراو وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة، وجيسيكا لوبيز وزيرة الأشغال العامة، وآيسن إتشيفيري وزيرة العلوم والتكنولوجيا والمعرفة والابتكار، وباتريسيو دياز سفير تشيلي لدى دولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في تشيلي.

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