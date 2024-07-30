رئيس الدولة: بناء جسور التعاون وتعزيز الرخاء والتنمية لشعبي الإمارات وتشيلي

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي.

والتي جرى توقيعها خلال زيارة غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعد نقلة نوعية في مسار علاقاتهما ومن شأنها بناء جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز الرخاء والتنمية الدائمين لشعبينا.

ودون سموه في حسابه عبر منصة «إكس» أمس: «سعدت بلقاء فخامة غابرييل بوريك فونت اليوم في أبوظبي.

بحثنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات ذات الأولوية، وشهدنا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي، والتي تعد نقلة نوعية في مسار علاقاتهما، ومن شأنها بناء جسور التعاون الاقتصادي، وتعزيز الرخاء والتنمية الدائمين لشعبينا».

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