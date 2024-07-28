حصة «الوظائف الخضراء» في سوق العمل ترتفع إلى 11.8 %

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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وصلت حصة «الوظائف الخضراء» في الدولة إلى 11.8 % من إجمالي وظائف سوق العمل الإماراتي، وتركزت الوظائف الخضراء، بحسب البيانات المحدثة لمرصد سوق العمل الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين، في 5 قطاعات رئيسة، هي: التصنيع، والإنشاءات، والأنشطة العلمية والمهنية، والمعلومات والاتصالات، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.

وأظهرت الإحصائيات أن قطاع التصنيع استحوذ على العدد الأكبر من إجمالي الوظائف الخضراء في سوق العمل وبنسبة بلغت 36.06 %، تلاه قطاع الإنشاءات بنسبة 26.86 %، فيما حل قطاع الأنشطة العلمية والمهنية ثالثاً، حيث استحوذ على 17.13 % من الوظائف الخضراء، فيما شكلت هذه النوعية من الوظائف نسبة 12.33 % في قطاع المعلومات والاتصالات، و10.62 % من أنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.

ويؤكد ارتفاع حصة الوظائف الخضراء في الدولة أن الإمارات تواصل ترسيخ منهجيتها الشاملة في توفير الوظائف الخضراء على جميع المستويات وفي القطاعات كافة، وبما يعزز جهودها الحثيثة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل مستدام لأجيالها، ويعتبر ازدهار سوق الوظائف الخضراء من الأركان الرئيسة في نجاح مهمة العالم في الانتقال والتحول نحو الطاقة المتجددة ومواجهة تداعيات التغير المناخي، ويعكس تنامي نسبة الوظائف الخضراء في سوق العمل في الدولة نجاح استجابتها لهذا المطلب وسيرها في الطريق الصحيح لمواجهة تهديدات تغير المناخ.

تنوّع

وتحرص دولة الإمارات على تسهيل نمو الوظائف الخضراء، والمساعدة في ضمان اتباع نهج ناجح في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، عبر رفع الوعي العام بالمتطلبات المستقبلية للحفاظ على البيئة، وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، اعتماداً على الابتكار وتوظيف أحدث التكنولوجيات المتاحة، وتحقيق نمو اقتصادي جيد، وبحسب المستهدفات لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، فإن الدولة ستستثمر ما بين 150 إلى 200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة نمو اقتصاد الدولة، فضلاً على رفد سوق الوظائف بـ50 ألف وظيفة خضراء جديدة بحلول 2030.

ومن المتوقع أن تسهم استراتيجية الحياد المناخي 2050 في خلق العديد من فرص العمل الجديدة على نطاق واسع، من خلال توفير نحو 200 ألف وظيفة جديدة، بما في ذلك الوظائف المستدامة ذات المهارات العالية عبر القطاعات الفرعية للطاقة الشمسية والبطاريات والهيدروجين، خصوصاً وأن استراتيجية الحياد المناخي تشمل أكثر من 25 برنامجاً يغطون ستة قطاعات أساسية، هي الطاقة والصناعة والنقل والبناء والنفايات والزراعة.

اقتراح الخطط

ولتحقيق التوجهات والمخططات المستقبلية للدولة في الوظائف الخضراء تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر سياساتها في سوق العمل على خلق بيئة مزدهرة وجاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم، والحفاظ عليها، وتوفير الظروف الملائمة لتفوقها وإبداعها، كما تعمل على تقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة في ظل المتغيرات العالمية، وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل، إلى جانب قيامها بتوجيه مؤسسات التعليم العالي في الدولة لمواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلي والاقتصاد الأخضر عبر استحداث تخصصات وبرامج أكاديمية متطورة لتأهيل الطلبة للوظائف الخضراء ومجابهة تحديات المستقبل البيئي.

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