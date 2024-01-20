«التوطين»: 11.69 % من وظائف سوق العمل الإماراتي خضراء

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الوظائف الخضراء تشكل 11.69 % من إجمالي وظائف سوق العمل الإماراتي لعام 2023، وتتركز هذه النوعية من الوظائف في 5 قطاعات رئيسة، يستحوذ فيها قطاع التصنيع على الحصة الكبرى من عدد الوظائف الخضراء بنسبة 36 %، يليه قطاع الإنشاءات بنسبة 24 %، ثم قطاع الأنشطة العلمية والمهنية 17 %، بينما يحل قطاع المعلومات والاتصالات في المركز الرابع بنسبة 12.3 %، وقطاع أنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها في المركز الخامس بنسبة 10.62 % من إجمالي الوظائف الخضراء.

ظروف ملائمة

وعملت وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ فترة طويلة عبر سياساتها في سوق العمل على خلق بيئة مزدهرة وجاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم، والحفاظ عليها، وتوفير الظروف الملائمة لتفوقها وإبداعها، كما عملت على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة في ظل المتغيرات العالمية وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل.

وحرصت الوزارة على تحقيق توجهات دولة الإمارات بضمان الانتقال العادل للعاملين على أرضها من خلال تحقيق بنية متكاملة للانتقال العادل للعاملين في ظل المتغيرات المناخية، ضمن رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وترتكز على التطوير المستمر للمهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ووضع آليات الحماية الاجتماعية المبتكرة والداعمة للتكيف مع المتغيرات المناخية.

تحول

وتحرص دولة الإمارات على تسهيل نمو الوظائف الخضراء، والمساعدة في ضمان اتباع نهج ناجح في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، عبر رفع الوعي العام بالمتطلبات المستقبلية للحفاظ على البيئة، وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، اعتماداً على الابتكار وتوظيف أحدث التكنولوجيات المتاحة وتحقيق نمو اقتصادي جيد، ومن المتوقع أن تسهم استراتيجية الحياد المناخي 2050 في خلق العديد من فرص العمل الجديدة على نطاق واسع، من خلال توقع نحو 200 ألف وظيفة جديدة، بما في ذلك الوظائف المستدامة ذات المهارات العالية عبر القطاعات الفرعية للطاقة الشمسية والبطاريات والهيدروجين، وتقوم استراتيجية الحياد المناخي على أكثر من 25 برنامجاً يغطون ستة قطاعات أساسية، هي الطاقة والصناعة والنقل والبناء والنفايات والزراعة.

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