عقارات دبي تحلق لمستويات قياسية جديدة

المصدر: (دبي - مشعل العباس)

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل القطاع العقاري في دبي زخمه القوي خلال العام الحالي محطماً أرقامه القياسية السابقة، مع تسجيل قيمة المبيعات وأعداد الصفقات معدلات نمو قوية، بفضل تصاعد الطلب إلى مستويات غير مسبوقة، ما يشير إلى أن القطاع في طريقه لتسجيل أرقام استثنائية جديدة تجسد جاذبية للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. فقد سجلت المبيعات العقارية في دبي خلال أول 200 يوم من العام الجاري نحو 266 مليار درهم.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مبيعات دبي العقارية سجلت منذ أول يناير 2024 وحتى 19 الجاري أي ما يعادل 200 يوم نحو 266.7 مليار درهم نتجت عن 90647 صفقة، بنمو 30 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

والتي بلغت فيها المبيعات نحو 205 مليارات درهم. وتعبّر هذه البيانات الاستثنائية عن الزخم المتواصل في السوق العقاري في دبي وجاذبيتها العالية للمستثمرين المحليين والدوليين، لا سيما أن هذه الأرقام المسجلة منذ مطلع العام الجاري تتفوق حتى الآن على أرقام 2023 والذي كان تاريخياً بكل المقاييس.

وسجلت التصرفات الإجمالية في سوق عقارات دبي 389 مليار درهم نتجت عن 113,534 صفقة، فإلى جانب المبيعات، بلغت الرهون 99.73 مليار درهم نتجت عن 18,265 صفقة، والهبات 23.41 مليار درهم نتجت عن 4,622 صفقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز