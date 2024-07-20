266 ملياراً مبيعات عقارات دبي في 200 يوم بنمو 30 %

المصدر: (دبي - مشعل العباس)

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تواصل الأداء الاستثنائي في قطاع دبي العقاري بدعم تزايد جاذبية الإمارة وجهة للأعمال والأثرياء ومدينة مفضلة للعيش والعمل وسجلت المبيعات العقارية أول 200 يوم من العام نحو 266 مليار درهم، تشكل 50.7% من إجمالي مبيعات العام الماضي والتي بلغت 401 مليار درهم.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك، أن مبيعات دبي العقارية ارتفعت بنحو 30 % منذ أول يناير 2024 وحتى 19 الجاري أي 200 يوم إلى 266.7 مليار درهم عبر 90,647 صفقة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت نحو 205 مليارات درهم.

وتعبّر هذه البيانات الاستثنائية عن الزخم المتواصل في السوق العقاري في دبي وجاذبيتها العالية للمستثمرين المحليين والدوليين، لا سيما وأن هذه الأرقام المسجلة منذ مطلع العام الجاري تتفوق حتى الآن على أرقام 2023 والذي كان تاريخياً بكل المقاييس.

إلى ذلك، سجلت التصرفات الإجمالية في سوق عقارات دبي 389 مليار درهم نتجت عن 113,534 صفقة، حيث سجلت المبيعات 266.7 مليار درهم نتجت عن 90,647 صفقة، والرهون 99.73 مليار درهم نتحت عن 18,265 صفقة، والهبات أكثر من 23.41 مليار درهم نتجت عن 4,622 صفقة.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث قيمة المبايعات بـ15.7 مليار درهم نتجت عن 6549 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة قرية جميرا الدائرية مع 9148 صفقة بقيمة 10.5 مليارات درهم، ثم منطقة نخلة جميرا عبر 951 صفقة بقيمة 10.2 مليارات درهم، تليها منطقة برج خليفة عبر 2348 صفقة بقيمة 9.9 مليارات درهم، وخامساً منطقة دبي هيلز عبر 2895 صفقة بقيمة 8.5 مليارات درهم.

وسجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي أكثر من 19.43 مليار درهم نتجت عن 5562 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4475 مبايعة بقيمة 14.66 مليار درهم، و767 صفقة رهون بقيمة 3.7 مليارات درهم و320 معاملة هبة بقيمة 1.07 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على 472 مبايعة لأراضٍ، و3614 مبايعة لوحدات سكنية و389 مبايعة لمبانٍ، فيما شملت صفقات الرهون، 206 رهون لأراض، و503 رهون لوحدات سكنية، و98 رهناً لمبانٍ.

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