«طيور الخير» تنفذ الإسقاط الجوي الـ 50 على قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى المبارك

المصدر: البيان

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، اليوم تنفيذ عملية "طيور الخير" الإسقاط الجوي الـ 50 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على قطاع غزة في منطقة دير البلح وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

واشتملت عملية الإسقاط على طرود تحتوي على مواد إغاثية وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وبما يسهم في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المناسبة والتخفيف من معاناتهم.

وتمت عملية الإسقاط بطائرة "C17" تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرت عملية الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها في قطاع غزة عبر طائرة "C17” حملت 38 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذُ انطلاق عملية "طيور الخير" 3382 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وبذلك يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبوسالم وجواً عبر عملية طيور الخير حوالي 3752 طن من المساعدات.

وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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