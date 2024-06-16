الطائرات الإماراتية تسقط مساعدات إنسانية ومواد غذائية على مدينة خانيونس

المصدر: البيان

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أسقطت الطائرات الإماراتية المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية على مدينة خانيونس لإغاثة الأسر الفلسطينية النازحة، ومساندتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع غزة ومتطوعو عملية الفارس الشهم 3 والمرضى والمصابون، أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في مقر المستشفى الميداني الإماراتي بمدينة رفح جنوب القطاع، حيث شارك الأطباء الإماراتيون وكافة المتطوعين الغزيين في شعائر العيد المبارك، تضامناً مع سكان قطاع غزة وتجسيداً لروح الأخوة في ظل الأوضاع الكارثية التي يعاني منها السكان.

وتهدف عملية “الفارس الشهم 3” إلى تقديم الدعم والمساعدة لأكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة، وذلك من خلال توزيع المواد الأساسية والضرورية مثل المياه والمواد الغذائية والمستلزمات الصحية، مما يعكس التزام الإمارات بدعم القضايا الإنسانية وتقديم العون للمحتاجين في مختلف محافظات قطاع غزة.

في أول أيام عيد الأضحى المبارك … الطائرات الإماراتية تُسقط المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية على مدينة #خانيونس لإغاثة الأسر الفلسطينية النازحة، ومساندتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.@alfaresalshahm3 #صحيفة_البيان — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 16, 2024

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