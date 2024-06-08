مليون دولار جائزة «قمة المليار 2025» لصانعي المحتوى

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أعلنت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، خلال الحفل الختامي للاجتماعات التحضيرية لقمة المليار متابع 2025 تعلن عن جائزة مالية قدرها مليون دولار تمنح لصانعي محتوى متخصصين في صناعة المحتوى الهادف والذي يحدث تأثيراً إيجابياً في المجتمعات.

واختتمت اليوم "قمة المليار متابع" اجتماعاتها التحضيرية باعتماد محاور ثرية للنسخة الثالثة من القمة التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد، في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2025، ومحورها الرئيسي "المحتوى الهادف"، وذلك بعد نقاشات استمرت 3 أيام في الفترة من 6 إلى 8 يونيو في أبراج الإمارات في دبي، واستضافت أكثر من 25 من الخبراء والمتخصصين وصناع المحتوى على مستوى العالم.

وكانت قمة المليار متابع في نسختها الثانية، قد حققت أرقاماً قياسية منها النجاح في جمع أكثر من 7000 مشارك من 95 دولة حول العالم، من بينهم أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع، وأكثر من 300 مليون تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

كما شهدت القمة توقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات بين صناع المحتوى والشركات والوكالات المتخصصة المشاركة في القمة، والتي بلغ عددها أكثر من 200 شركة إنتاج، بهدف تطوير وتنويع وتحسين المحتوى الرقمي الذي يقدمه المشاهير والمؤثرون لمتابعيهم وجمهورهم. كما استضافت القمة 195 متحدثاً من أبرز صناع المحتوى والمؤثرين في العالم من 95 دولة، وتضمنت القمة 15 خطاباً ملهماً وحديثاً تفاعلياً، و100 نشاط تفاعلي.

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