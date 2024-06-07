طحنون بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت

المصدر: رويترز

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التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، اليوم، في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت.

وتناول اللقاء علاقات التعاون والشراكة وآفاق تطويرها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، من خلال توفير البيئة الرقمية والحلول الذكية التي تدعم زيادة فرص الابتكار والنمو في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وفرص الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها في رفع كفاءة الأعمال وتحسين الإنتاجية في قطاعات العمل، والخدمات التي تؤدي إلى تحسين جودة الحياة.

وأكد الجانبان أهمية توظيف الشراكة الإستراتيجية القائمة في تبادل الأفكار وإقامة المشاريع والمبادرات المشتركة وتسخير العلوم والابتكارات، وتحقيق الاستفادة القصوى منها للنهوض بالاقتصادات وتحقيق الرفاه الاجتماعي العالمي.

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