الإمارات تدشن مشاريع إنمائية وإنسانية في مصر وسوريا

المصدر: (أبوظبي، اللاذقية ــ وام)

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دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مرحلة جديدة من مشاريعها التنموية للمتأثرين من الزلزال في سوريا، تضمنت افتتاح عدد من المشاريع الخاصة بتمكين الأسر المتضررة، ومنها مشروع لري الأراضي الزراعية في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية، لمساحة 660 دونماً، ويوفر المياه بشكل مستدام لأكثر من 3500 شخص، وإنشاء خزانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب مشروع آخر لتربية الثروة الحيوانية، كما وقعت «الهيئة» اتفاقية تعاون مع الأمانة السورية للتنمية، تشمل عدداً من المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية.

وفي مصر، انطلقت أعمال المرحلة الثانية لإعادة تأهيل وتطوير 60 مركزاً من مراكز أصحاب الهمم التابعة لوزارة الشباب والرياضة المصرية، وتوفير خدمة الإنترنت لتلك المراكز، إلى جانب توفير خدمات الإنترنت لـ68 مركزاً ضمن برنامج «جسور أمل القابضة»، برعاية ودعم «القابضة» (ADQ).

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين «مؤسسة زايد العليا» ووزارة الشباب والرياضة المصرية، كما أعلنت «زايد العليا» تنفيذ 9 قوافل طبية توعوية ضمن سلسلة من القوافل في محافظات مصر، تتضمن 12 تخصصاً طبياً متنوعاً، وبلغ عدد المستفيدين من تلك القوافل 25043 حالة منهم 965 طفلاً، و24078 من الرجال والسيدات من أعمار مختلفة.

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