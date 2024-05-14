«مؤسسة زايد العليا» تدعم 128 مركزاً لأصحاب الهمم في مصر ضمن «جسور أمل القابضة»

المصدر: أبوظبي-وام

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انطلقت أعمال المرحلة الثانية لإعادة تأهيل وتطوير 60 مركزاً من مراكز أصحاب الهِمم التابعة لوزارة الشباب والرياضة المصرية وتوفير خدمة الإنترنت لتلك المراكز إلى جانب توفير خدمات الإنترنت لعدد 68 مركزاً بإجمالي 128 مركزاً ضمن برنامج «جسور أمل القابضة» برعاية ودعم «القابضة - ADQ».

يأتي ذلك في إطار التعاون بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ووزارة الشباب والرياضة المصرية لدعم أُسر أصحاب الهِمم في مختلف مناطق مصر، تنفيذاً للتعاون بين الجهتين لإنشاء وتمويل قافلة طبية تجوب عدة محافظات في مصر لتقديم الرعاية الطبية العاجلة لأصحاب الهمم وأُسرهم.

وأعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تنفيذ تسع قوافل طبية توعوية ضمن سلسلة من القوافل الطبية في محافظات مصر تحت رعاية «القابضة - ADQ»، تتضمن 12 تخصصاً طبياً متنوعاً ضمن مبادرة برنامج جسور أمل «القابضة»وذلك تنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك بين المؤسسة والوزارة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين أسر أصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية في جمهورية مصر العربية.

وتهدف القوافل الطبية والتوعوية إلى تسهيل وصول كبار السن والأطفال وأصحاب الهمم للخدمات الطبية وتلقي العلاج والرعاية اللازمة لهم بالمجان، إضافة إلى تقديم الدعم والإرشاد النفسي. وتضم القوافل الطبية أطباء متخصصين في مجال الإرشاد الأسري والتربية الخاصة، وتشمل تخصصات الأطفال، والأسنان، والرمد، والجراحة، والأنف والأذن، والباطنة، والجلدية، والنساء والتوليد، والمسالك، والعظام، والتغذية مع صيدلية لتسليم الأدوية التي تم توفيرها ضمن القافلة، ومعمل لإجراء التحاليل الطبية اللازمة.

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