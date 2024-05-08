شركة صينية تطلق رحلة جوية من دون طيار في الإمارات

المصدر: مصطفى درويش

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حصلت شركة «إي هانج» لتكنولوجيا التنقل الجوي الحضري على موافقة لتسيير رحلات جوية تجريبية لطائرات من دون طيار، معلنة أنها على استعداد لمواصلة قيادة التغيير في التنقل الجوي الحضري في دولة الإمارات.

وتعمل شركة «إي هانج» في تكنولوجيا التنقل الجوي الحضري. وجاء هذا الإعلان بعد أن أتمت طائرة الشركة الكهربائية التي تقلع وتهبط عمودياً، رحلتها الأولى، وهي تحمل ركاباً على متنها، في أبوظبي الاثنين الماضي، لتكون الرحلة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت صحيفة «تشاينا دايلي».

وقالت الشركة إن طائرتها «إي إتش 2016» صممت كحل تحويلي لمواجهة تحديات التنقل في المناطق الحضرية، مثل الانبعاثات والازدحام. وتتميز الطائرات من دون طيار بجسم مدمج وإدارة ذكية لمجموعات الطائرات، ما يتيح السلامة والكفاءة إضافة إلى عمليات قابلة للتطوير، من أجل توفير عمليات آمنة ومستقلة وصديقة للبيئة.

وقال هو هوازهي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إي هانج» إنه: «بالتنسيق الوثيق مع الشركاء والهيئات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نشارك بنشاط في تصميم وإنشاء المطارات العمودية، استعداداً لإطلاق الطرق التجارية».

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