هيئة الفجيرة للبيئة تتعامل مع قط الوشق في الفيديو المتداول

المصدر: الفجيرة – عائشة الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحركت الفرق المختصة من هيئة الفجيرة للبيئة سريعاً بعد انتشار مقطع فيديو لحيوان القط البري " الوشق " المتوسط الحجم في احدى المناطق التابعة للإمارة، للتأكد من وجود الحيوان من عدمه في محيط المنطقة بالتعاون مع المجتمع المحلي والجهات المختصة، حيث تبين أن الحيوان ليس سائب وتعود ملكيته لشخص هاوي تربية الحيوانات، وقد تم السيطرة عليه في المنطقة التي شوهد بها وهي احدى المناطق الجبلية في إمارة الفجيرة.

وتعاملت الفرق المختصة من هيئة الفجيرة للبيئة مع مالك الحيوان والذي أظهر تعاونه مع الفريق المختص وقام بتسليم الحيوان مُقِرَّاً بجهله بنوع الحيوان ومدى أهميته حيث اعتبره من أنواع القطط الأليفة التي يسمح باقتنائها وتربيتها، بدورها تواصلت هيئة الفجيرة للبيئة مع احدى حدائق الحيوانات في الدولة والتي أبدت تعاونها الكامل في استقبال الحيوان والتعامل معه بشكل آمن وتوفير البيئة المناسبة له والاعتناء به.

وأفادت أصيلة المعلا مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة، بأن هيئة الفجيرة للبيئة لديها فرق متخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات من بلاغات الحيوانات والتي تُؤخَذْ على مَحْمَلْ الجِد حفاظاً على أمن وسلامة البيئة والانسان والحيوان وذلك بما يدعم الحفاظ على التوازن البيئي في إمارة الفجيرة.



غرامة حيازة حيوانات خطرة

وأضافت هناك قوانين محلية واتحادية تحظر اقتناء أنواع معينة من الحيوانات أو الاتجار فيها وفق قائمة مصنفة ضمن الفئة الحمراء لاتفاقية السايتس، حيث يعد الوشق ضمن هذه القائمة، واستناداً على ذلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل الهيئة تجاه مالك الحيوان، مع العلم أن الغرامة المترتبة على امتلاك أو حيازة حيوانات خطرة تتراوح بين 500 – 10 ألف درهم.

تحرص هيئة الفجيرة للبيئة دائماً على توعية الجمهور ومرتادي المناطق البرية بعدم التعرض للكائنات البرية وعدم المساس بمكونات التنوع البيولوجي الفريد في بيئتنا الخضراء للحفاظ على توازن وصحة بيئتنا والاستمتاع بجمالياتها الطبيعية الغنية، حيث يعد القط البري (الوشق) من أنواع القطط البرية النادرة في الدولة والتي تتخذ من سلسلة جبال الحجر مأوى لها، ويعتبر من القطط المفترسة التي يمكنها أن تقفز نحو مسافة 10 أقدام في الهواء لصيد فريستها، كما تلعب دوراً هاماً في النظم البيئية الخاصة بها حيث يعد تواجدها مؤشر إيجابي للصحة البيئية العامة لإمارة الفجيرة.

وتهيب هيئة الفجيرة للبيئة الجمهور من ملاك الحيوانات الخطرة بضرورة تسجيلها لدى الهيئة في أقرب وقت ممكن، والابلاغ عن الحيوانات البرية والبحرية أو أية شكوى بيئية بالتواصل على الرقم المجاني 800368.

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