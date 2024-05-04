رئيس الدولة يتقبل التعازي في وفاة طحنون بن محمد من قادة الدول ووفودها والشيوخ وممثلي الجهات

المصدر: أبوظبي - وام

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تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التعازي في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله، لليوم الثاني على التوالي، من قادة الدول ووفودها وعدد من سمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ والوزراء والمسؤولين والمواطنين، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات الحكومية والبعثات الدبلوماسية في الدولة.

فقد تقبل سموه التعازي، في قصر المشرف في أبوظبي، من كل من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وسمو الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، ممثل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، والوفد المرافق، ومعالي جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتقبل سموه التعازي أيضاً من معالي لويجي دي مايو، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للشؤون الخليجية، ورستم مينيخانوف، حاكم جمهورية تتارستان الروسية.

برقيات

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تعزية في وفاة المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أعربوا خلالها عن أحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، سائلين الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته.

كما تلقى سموه برقيات تعزية مماثلة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير قطر، ومن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري. وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية من ‏صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

اتصالات

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالات هاتفية للتعزية بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله، من كل من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، ودولة نجيب ميقاتي، رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية. وأعرب الجميع خلال الاتصالات عن خالص تعازيهم ومواساتهم لسموه بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، كما قدموا التعازي إلى عموم أسرة آل نهيان الكرام، وشعب الإمارات، في الفقيد الكبير، سائلين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عن شكره وتقديره لما أبداه القادة من مشاعر صادقة تجاه الفقيد، مؤكداً سموه متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات مع دولهم وشعوبهم والحرص المشترك على تعزيزها.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو رئيس الدولة، أشقاء المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان وأبناؤه، حيث توجه المعزون إلى المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم آله وذويه وأسرة آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان، مشيدين بمناقبه وما عرف عنه من حكمة وإخلاص وعطاء خلال عقود زاخرة من الزمن كرسها في خدمة وطنه.

وتقبل التعازي إلى جانب سموه أيضاً سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

لمتابعة تفاصيل أكثر:

ـــ رئيس الدولة يتلقى برقية تعزية في وفاة طحنون بن محمد من سلطان عمان

ـــ رئيس الدولة يتلقى برقية تعزية في وفاة طحنون بن محمد من أمير دولة قطر

ـــ رئيس الدولة يتلقى برقية تعزية في وفاة طحنون بن محمد من أمير دولة الكويت

ـــ رئيس الدولة يتلقى برقيتي تعزية من خادم الحرمين وولي عهده بوفاة طحنون بن محمد

ـــ رئيس الدولة يتلقى هاتفياً تعازي ملك الأردن والرئيس التركي ورئيس الحكومة اللبنانية بوفاة طحنون بن محمد

ـــ محمد بن زايد يتقبل تعازي حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد في وفاة طحنون بن محمد

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