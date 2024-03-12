برعاية محمد بن راشد.. مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم تنطلق اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، وتستمر حتى 13 رمضان بمقر ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر في دبي. ويشارك في المسابقة نحو 70 دولة وجالية إسلامية من مختلف أنحاء العالم، حيث تبدأ الفعاليات بعد صلاة التراويح.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز