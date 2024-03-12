انطلاق مسابقة دبي الدولية للقرآن

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة «27» لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، والتي تقام بمقر ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي، بمشاركة 70 متسابقاً من حفظة كتاب الله الممثلين لبلادهم.

وأشاد المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه مسابقة دبي بين المسابقات القرآنية الدولية، بفضل الله ثم بالرعاية الكبيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤسس وراعي الجائزة والمساندة والدعم الكبيرين، وما يقدمه سموه بسخاء لكل فعاليات الجائزة، وأنشطتها المختلفة في كل عام.

من جهة أخرى، زار أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية مقر الجائزة، وعقدوا اجتماعاً تنسيقياً، قدم فيه محمد الحمادي، مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات، رئيس وحدة المسابقات بالجائزة، بعض التوجيهات وشرحاً تفصيلياً للائحة التحكيم الدولية، وطريقة استخدام برنامج التحكيم الإلكتروني، وما تم به من تطوير يسهل رصد نتائج المسابقة، وفقاً لأحدث الأنظمة والمعايير الخاصة بالمسابقات القرآنية الدولية، وأجاب عن أسئلة واستفسارات أعضاء لجنة التحكيم حول تفاصيل البرنامج.

وأشاد أعضاء لجنة التحكيم، بما تبذله اللجنة المنظمة من جهود كبيرة كفيلة بنجاح المسابقة الدولية، التي تربعت على عرش المسابقات القرآنية العالمية، وتميز كافة المسابقات وفروع الجائزة، التي أصبحت محل تقدير واهتمام من طلاب العلم، وحفظة كتاب الله في أنحاء العالم.

ويتسابق اليوم 6 متسابقين أمام لجنة تحكيم المسابقة الدولية في الحفظ برواية حفص عن عاصم وهم كل من: الأمين موسى من الكاميرون، معاذ بن محمد راضي من ماليزيا، عبدالله جمال حسين البيراوي من الأردن، أحمد خبيب ساهي من إيطاليا، محمد حسان أشرف سورمالي من موريشيوس، مظاهر شعيب بيطو من الفلبين.

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