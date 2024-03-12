محمد بن زايد يقود جهود تفعيل ممر بحري إلى غزة

المصدر: (أبوظبي – وام)

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصالين، مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، المبادرة التي أعلنتها الإمارات وقبرص والمفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لتفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وشدد في الاتصالين وضمن جهود يقودها سموه لإغاثة غزة، على ضرورة فتح ممرات عاجلة ومباشرة براً وبحراً وجواً لنقل مساعدات كافية ومستدامة دون عوائق وتيسير الآليات وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بمسؤولياتها بما يضمن عدم تفاقم المعاناة التي يشهدها سكان القطاع، وضرورة البناء على التكامل مع المبادرات والجهود الأخرى.

وأكد أهمية تكثيف الجهود لدعم مسار السلام الشامل والعادل والاستقرار في المنطقة على أساس حل الدولتين، مشيراً إلى أن الإمارات تساند جميع الجهود والمبادرات في هذا الاتجاه. ونفذت الإمارات ومصر، أمس، الإسقاط الجوي الثامن للمساعدات على غزة عبر طائرتين حملتا 42 طناً من المساعدات. كما أعلنت عن مغادرة سفينة مساعدات ثالثة خلال يومين محملة بـ 4.5 آلاف طن مساعدات.

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