رئيس الدولة: ضرورة فتح ممرات عاجلة لنقل المساعدات الإغاثية إلى غزة

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي مع فخامة نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز العمل المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وتناول الاتصال المبادرة، التي أعلنتها مؤخراً كل من دولة الإمارات وجمهورية قبرص، والمفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية الإضافية، التي تشتد الحاجة إليها إلى قطاع غزة، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، والبناء على مبادرة «أمالثيا»، التي كانت قد أعلنتها قيادة قبرص مؤخراً، والتي تحدد آلية شحن المساعدات بصورة آمنة من قبرص إلى غزة عبر البحر، وتعد جزءاً أساسياً في تفعيل الجهود المشتركة، لإطلاق هذا الممر البحري، وذلك بالتعاون مع سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والتي تتولى مهمة تسهيل وتنسيق، والتحقق من تدفق المساعدات التي تصل إلى غزة.

وشدد صاحب السمو رئيس الدولة، في هذا السياق، على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة ومباشرة براً وبحراً وجواً لنقل المساعدات الإغاثية إلى القطاع دون عوائق، وتيسير الآليات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لهذه الممرات، وتمكين المنظمات الإنسانية المعنية من القيام بمسؤولياتها، بما يضمن عدم تفاقم المعاناة، التي يشهدها سكان القطاع.

وأكد سموه أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم مسار السلام الشامل والعادل، والاستقرار في المنطقة على أساس «حل الدولتين»، مشيراً سموه إلى أن الإمارات تساند جميع الجهود، والمبادرات في هذا الاتجاه.

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي، مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزه لما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وتطورات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وأكد الجانبان، في هذا السياق، أهمية المبادرة التي أعلنتها مؤخراً كل من دولة الإمارات وجمهورية قبرص والمفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وضرورة البناء على والتكامل مع المبادرات، والجهود الأخرى في هذا الشأن بما يسهم في توفير مساعدات كافية ومستدامة لسكان القطاع.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، أن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع مختلف الأطراف، بما في ذلك المفوضية الأوروبية، من أجل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل الوضع الإنساني الصعب، الذي يعيشه سكان القطاع، والذي يتطلب التحرك العاجل والجماعي للتعامل معه.

وشدد سموه، على أهمية العمل من أجل وقف إطلاق النار في القطاع، وتجنب المزيد من التوسع للصراع في المنطقة، والدفع في اتجاه إيجاد طريق للسلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين.

من جانبها، عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقديرها للدور، الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ودولة الإمارات في تقديم الدعم الإنساني إلى قطاع غزة، مؤكدة حرص المفوضية الأوروبية على التعاون، والتنسيق مع الإمارات في هذا الخصوص.

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