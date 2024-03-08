"ميتا هومز" تحتفل باليوم العالمي للمرأة بفعالية "معاً أقوى"

المصدر: دبي - البيان

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انضمت شركة "ميتا هومز"، المنصة العالمية للتداول العقاري ومقرها في دبي، الى قائمة المحتفلين بيوم المرأة العالمي، حيث استضافت حدثًا مهما على شرف هذا اليوم الرائع تحت عنوان "معا أقوى"، مسلطة الضوء على أهمية التضامن والتعاون في تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

وأكدت "ميتا هومز"، على أهمية الحدث حيث يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس من كلِّ عام، مسلِّطاً الضوء على الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة. واختيرَ هذا العام موضوعُ «الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدُّم» عنواناً للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، مشيرة إلى أن هذه المناسبة الخاصة تعد بمثابة منصة للاعتراف بالإنجازات الرائعة والمرونة والمساهمات التي قدمتها المرأة، سواء داخل ميتا هومز أو في جميع أنحاء العالم.

وتلتزم "ميتا هومز" بتعزيز مكان عمل شامل ومتنوع حيث تزدهر المرأة وتتفوق، واليوم، نقف بكل فخر كدليل على الخطوات التي تم تحقيقها في تمكين المرأة، وخاصة في قطاع العقارات، حيث أن اليوم العالمي للمرأة متجذر في النضالات التاريخية للمرأة، وقد تطور ليصبح حركة عالمية تحتفل بإنجازات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

واستعرضت الفعالية التي أقامتها الشركة الإنجازات الاستثنائية للنساء في "ميتاهومز"، مما يعكس إيمانها بقوة التنوع والشمول، نظرًا لأن أكثر من 70% من موظفيها من النساء، وأكدت ميتا هومز أنها تقف كمنارة للتقدم والتغيير، خاصة في قطاع العقارات حيث كانت معايير اليوم دائمًا هي تأثير الرجال عليه.

ولخص جيري وويو الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا هومز"،توجه الشركة بالقول: "نحن نؤمن بأن قوة شركتنا، وفي الواقع، مجتمعنا، تكمن في المواهب ووجهات النظر المتنوعة لجميع الأفراد، بغض النظر عن الجنس."

وأضاف جيري وويو "أن التنوع والشمول ليس مجرد شعارات في ميتا هومز؛ إنهم جزء لا يتجزأ من الحمض النووي لشركتنا. نحن نسعى جاهدين لإنشاء مكان عمل تشعر فيه كل امرأة بالتقدير والاستماع والتمكين لتحقيق إمكاناتها الكاملة، من خلال تعزيز بيئة تحتضن وجهات نظر وخلفيات وخبرات مختلفة، تهدف ميتا هومز إلى وضع معيار جديد للمساواة بين الجنسين داخل الصناعة."

واختتم بالقول:"بينما نتأمل في إنجازات المرأة على مستوى العالم، دعونا نتذكر أن التقدم الحقيقي يأتي من العمل الجماعي. وستظل شركة ميتا هومز ملتزمة بدعم المساواة بين الجنسين، ليس فقط في اليوم العالمي للمرأة، ولكن في كل يوم. ومن خلال التعاون المستمر والدعوة، يمكننا بناء عالم يتم فيه تمكين المرأة من النجاح في جميع جوانب الحياة".

يذكر أن "ميتاهومز" هي منصة عقارية عالمية رائدة مقرها في دبي، تلتزم بالتميز والابتكار ورضا العملاء، وتوفر حلولاً عقارية شاملة، بما في ذلك الشراء والبيع والتأجير وبيوت العطلات. وتستفيد المنصة من أحدث التقنيات، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء، لإعادة تعريف معايير الصناعة وتقديم تجربة عقارية سلسلة.

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