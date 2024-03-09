المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تحويل الحركة المرورية المتجهة إلى الشارقة إلى شارع طرابلس ومنه إلى شارع الإمارات وذلك نظراً لوجود تجمعات مياه على شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة الشارقة.

كما أكدت بلدية دبي عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي إغلاق شواطئ دبي مؤقتاً وإغلاق الحدائق العامة والأسواق التابعة لها، نتيجة للتقلبات الجوية السائدة في الإمارة، وحفاظاً على سلامة الجمهور وراحته وسلامته خلال الأجواء الماطرة وتقلبات الطقس.

وهطلت أمطار الخير على أماكن متفرقة من الإمارات وتراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة منذ فجر اليوم، نظراً لتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية بداية من مساء أمس الجمعة 8 مارس وتستمر إلى ظهر يوم غد الأحد 10 مارس، مصحوبة بسقوط أمطار شديدة الغزارة مع برق ورعد وسقوط البَرد أحياناً.

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