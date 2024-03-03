محمد بن راشد يصدر مراسيم بترقيات وتعيينات

المصدر: (دبي - البيان)

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أربعة مراسيم تضمن الأول ترقية معالي الفريق طلال حميد بالهول وتعيينه رئيساً لجهاز أمن الدولة بدبي، وتضمن الثاني ترقية اللواء عوض حاضر المهيري وتعيينه نائباً لرئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وتضمن الثالث ترقية اللواء تميم محمد المهيري وتعيينه مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة بدبي.

أما المرسوم الرابع فتضمن إعارة الدكتور عبدالله محمد ربيع سيف بوسناد من شرطة دبي وتعيينه مديراً عاماً لدائرة جمارك دبي على أن يسري العمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من مارس 2024 وينشر في الجريدة الرسمية.

وتمنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، للدكتور بوسناد كل التوفيق في تعزيز دور الدائرة ومساهمتها في مسيرة التنمية في دبي، كما توجه بخالص الشكر لأحمد محبوب مصبح على كل ما قدم من جهود مخلصة كان لها بالغ الأثر في تعزيز منظومة عمل جمارك دبي خلال فترة عمله مديراً عاماً لها.

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