محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (23) لسنة 2024 بإعارة الدكتور عبدالله محمد ربيع سيف بوسناد من شرطة دبي، وتعيينه مديراً عاماً لدائرة جمارك دبي، على أن يسري العمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من مارس 2024 وينشر في الجريدة الرسمية.

‏وبهذه المناسبة، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تعيين الدكتور عبدالله محمد بوسناد مديراً عاماً لجمارك دبي، وتمنى له كل التوفيق في تعزيز دور الدائرة ومساهمتها في مسيرة التنمية في دبي، كما توجه سموه بخالص الشكر لأحمد محبوب مصبح على كل ما قدم من جهود مخلصة كان لها بالغ الأثر في تعزيز منظومة عمل جمارك دبي خلال فترة عمله مديراً عاماً لها وتمنى سموه له دوام السداد.

جاء ذلك في تدوينة نشرها سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «X»: «نعلن تعيين الدكتور عبدالله محمد بوسناد مديراً عاماً لجمارك دبي، ونرجو له كل التوفيق في تعزيز دور الدائرة وتأكيد مساهمتها في مسيرة التنمية في دبي في إطار تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.. كما نتوجه بخالص الشكر للأخ أحمد محبوب مصبح على كل ما قدم من جهود مخلصة كان لها بالغ الأثر في تعزيز منظومة عمل جمارك دبي خلال فترة عمله مديراً عاماً لها، ونتمنى له دوام السداد».

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