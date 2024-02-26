حمدان بن محمد يعتمد التصميم النهائي لحصن الفهيدي التاريخي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، التصميم النهائي لحصن الفهيدي التاريخي.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «اطلعت على سير العمل في مشروع إعادة تأهيل حصن الفهيدي التاريخي، واعتمدنا التصميم النهائي، ونشكر فريق الشيخة لطيفة بنت محمد القائم على هذا المشروع المهم».

وأكد سموه أن «هذا الحصن الذي بُني قبل أكثر من قرنين سيبقى شاهداً على تاريخ دبي العريق وتراثها الأصيل وهو جزء حيوي في خطة تطوير منطقة دبي التاريخية».

وأضاف سموه: «مع كل تطلعاتنا المستقبلية، فإن الحفاظ على تراثنا الثقافي أولوية وطنية ويبقى صونه للأجيال القادمة أمانة كبيرة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز