حمدان بن محمد: عائشة مبارك قدمت الكثير لحفظ تراثنا الأصيل وتقاليدنا العريقة

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن عائشة مبارك عبد الله قدمت الكثير لحفظ تراثنا الأصيل وتقاليدنا العريقة.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «كانت أول إماراتية يتم تكليفها بإدارة متحف دبي في السبعينيات».

وأضاف سموه: «وقدمت الكثير خلال رحلة عطاء استمرت على مدى 54 عاماً من أجل حفظ تراثنا الأصيل وتقاليدنا العريقة، وإثراء المسيرة الثقافية والإبداعية بدبي... شكراً عائشة مبارك عبد الله».

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