محمد بن راشد: نوابغ العرب فخر لمجتمعاتنا وقدوة لأجيالنا

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن نوابغ العرب المتميزين في مختلف الميادين حازوا احترام العالم بفضل ما قدموه من معارف وأبحاث وإبداعات وابتكارات واختراعات ارتقت بحياة الإنسان، وهم فخر لمجتمعاتنا وقدوة لأجيالنا الصاعدة، وذخر لمنطقتنا لاستئناف ومضاعفة وتسريع مساهمتها الإيجابية والفاعلة والمؤثرة في مسارات الحضارة الإنسانية كافة.

جاء ذلك فيما كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منصة «متحف المستقبل» بدبي، الفائزين الستة بالدورة الأولى من جوائز مبادرة «نوابغ العرب»، الأكبر من نوعها عربياً لتكريم العقول العربية الفذة ذات الإسهامات الاستثنائية والمتميزة في مسارات المعرفة والعلوم والتكنولوجيا والتصميم والثقافة والإبداع.

وأعلن سموه إطلاق مركز علمي دائم فيما وجّه بتخصيص 100 مليون درهم لدعم الأبحاث العربية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «كرّمنا اليوم نوابغ العرب في الطب والهندسة والأدب والعلوم الطبيعية والعمارة والتصميم والاقتصاد.. في متحف المستقبل.. المركز الحضاري المعرفي الجديد في المنطقة.. علماء وباحثون ومفكرون نفتخر بهم ونفاخر بهم العالم خرجوا من منطقتنا.. المنطقة التي كانت أساس الحضارة الإنسانية.. وبجهود أبنائها المخلصين تستأنف مسيرتها الحضارية بإذن الله».

وأضاف سموه: «‏فاز الدكتور هاني نجم عن فئة الطب، والبروفيسور فاضل أديب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور محمد العريان عن فئة الاقتصاد، والبروفيسورة نيفين خشاب عن فئة العلوم الطبيعية، والمعمارية لينا الغطمة عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسور واسيني الأعرج عن فئة الأدب والفنون».

‏وقال سموه: «وأعلنا اليوم إطلاق مركز بحثي ومعرفي دائم ضمن متحف المستقبل لدعم المسيرة العلمية والمعرفية لنوابغ العرب بشكل دائم».

كما قال سموه: «نتفاءل بالمستقبل كلما رأينا حب الأجيال للعلم والعلماء».

وشهد فعالية تكريم نوابغ العرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمبادرة «نوابغ العرب»، وعدد من المسؤولين والخبراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم العربي.

6 قامات في 6 فئات

وكرمت فعالية «نوابغ العرب» لدورة عام 2023 ست قامات في ست فئات، وهم الدكتور هاني نجم عن فئة الطب، والبروفيسور فاضل أديب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور محمد العريان عن فئة الاقتصاد، والبروفيسورة نيفين خشاب عن فئة العلوم الطبيعية، والمعمارية لينا الغطمة عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسور واسيني الأعرج عن فئة الأدب والفنون.

دعم

وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس اللجنة العليا لمبادرة «نوابغ العرب»: إن «نوابغ العرب»، الأكبر من نوعها عربياً، التي أصبحت بمثابة «نوبل العرب»، تواصل بدعم لا محدود من مؤسسها وراعيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البحث عن الكفاءات العربية الأكثر تأثيراً في أهم المجالات لإبراز إبداعاتها والاحتفاء بإنجازاتها وتسليط الضوء على مشاركتها النوعية في استئناف المساهمة العربية في الحضارة العالمية.

وأضاف معاليه أن مبادرة «نوابغ العرب» تعطي العقول العربية حقها في التكريم، وتعرّف الجمهور العربي والعالمي بإنجازات عربية متميزة، في تخصصات الطب والعلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا والاقتصاد والعمارة والتصميم والفنون والآداب.

وأكد معاليه الدور الريادي لـ«نوابغ العرب» كنماذج يحتذى بها وقدوة لأجيال المستقبل الطامحة إلى التميز. كما أشاد بالدور المحوري لكل من أسهم في تقديم آلاف الترشيحات للجائزة، من أفراد ومؤسسات، وجهود شركاء الجائزة وفرق عملها ولجان التحكيم الذين عملوا معاً بروح الفريق الواحد وفق معايير المهنية والاحترافية والشفافية في مراحل الفرز والتقييم كافة.

وقال معاليه خلال حفل التكريم: يسرني أن أعلن عن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشاء مركز نوابغ العرب البحثي ضمن متحف المستقبل ليكون ذراعاً بحثياً وعلمياً ومعرفياً، داعماً للأبحاث والعلوم والمعارف والعلماء في وطننا العربي، كما يسرني أن أعلن عن توجيهات سموه بتخصيص 100 مليون درهم لدعم الأبحاث الجديدة في العالم العربي، وتعزيز البصمة العلمية لأبناء العرب في مسيرة المعرفة والبشرية.

وتحتفي جائزة نوابغ العرب، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصبحت بمثابة «نوبل العرب»، بإبداعات العقول العربية المتميزة وبإنجازاتها ودورها الإيجابي المؤثر. وتترجم الجائزة مساندة الابتكار والإبداع والتقدم العلمي والمعرفي والثقافي والفكري في الوطن العربي إلى دعم ملموس يحتفي بهذه الفئة الفذة المؤثرة إيجاباً في محيطها والعالم. وتهدف المبادرة إلى تكريم المتميزين في العالم العربي، وتسليط الضوء على أدوارهم الداعمة لاستئناف مساهمة المنطقة العربية في الحضارة الإنسانية، وتقديم دعم ملموس بمختلف أشكاله للمبدعين العرب، وتوسيع أثر إنجازاتهم محلياً وعربياً وعالمياً.

6 «نوابغ»

ــ الدكتور هاني نجم عن فئة الطب

ــ البروفيسور فاضل أديب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا

ــ الدكتور محمد العريان عن فئة الاقتصاد

ــ البروفيسورة نيفين خشاب عن فئة العلوم الطبيعية

ــ المعمارية لينا الغطمة عن فئة العمارة والتصميم

ــ البروفيسور واسيني الأعرج عن فئة الأدب والفنون

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